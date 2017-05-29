Beşiktaş'ın şampiyonluğu Gaziantep'e de yaradı

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantepspor ile Beşiktaş karşılaşmasını izlemek amacıyla iki günlük hafta sonunu Gaziantep'te geçiren siyah beyazlı takımın 30 bin taraftarının 18 milyon liralık alışveriş yapıp ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup edip şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş taraftarları 30 bin kişi Cumartesi ve Pazar günlerini Gaziantep'te geçirdi. Kentteki yoğunluk nedeniyle otel ve konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşırken, baklavacılar da fazla mesai yaptı. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemenin yanı sıra; kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, mutfağından baklava ve fıstık gibi lezzetleri tadan taraftarlar, yaklaşık 18 milyon liralık harcama yaptı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, iki günlük hafta sonunu kentte geçiren Beşiktaş taraftarlarının Gaziantep ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Hıdıroğlu, kentte konaklayan 30 bin kişiden yüzde 20'sinin alışveriş yaptığı düşünüldüğünde 18 milyon liralık bir harcama yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Biz tabi olayın iki boyutuna bakıyoruz. Hem Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak istiyoruz, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde başlattığımız 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Vakti' kapsamındaki turizm akımının olması ve bunun da buna denk gelmesi sevindirici oldu. Beşiktaş taraftarları iki gündür Gaziantep'te güzel şeyler yaptılar; şehri şenlendirdiler, renklendirdiler, alışveriş yaptılar, yemek yediler, otellerimizi doldurdular. Ben denk geldim kültür gezisi de yapıyorlardı. aslında maç vesile oldu geldiler ama ben önümüzdeki zamanda da eşlerini ve arkadaşlarını da alıp gelmelerini istiyorum. 30 bin kişi buradaydı. Bunun yüzde 20'si birer kilo baklava alsa 6 ton baklava eder, birer kilo fıstık alsa 6 ton fıstık eder. 30 bin kişi bu şehirde bir şekilde yemek yedi, su içti. Otelde kaldılar, gezdiler, dolaştılar. Yani biz ortalama 600 lira baz alsak; 30 bin çarpı 600 diye hesaplarsak 18 milyon TL gibi bir rakam çıkıyor. Gaziantep'in ticaretine iyi bir katkı. Hafta sonu iki günlük bir katkı, destek oldu. Beşiktaş'ı kutluyoruz, gelen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz."

Kent merkezindeki esnaflardan Talip Erleblebici ise, Ramazan ayı olmasına rağmen hafta sonu yapılan maç nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "Şehre 30 bin taraftar geldi, pazar günü ve hareketliydi. Şu anda Mayıs ayındayız ve sezon açıldı. Ramazan olmasına rağmen hareketliydi. Bir yanımız buruktu. Gaziantep kümeden düştü, üzüldük. Dört büyük takımlar bir daha gelmeyecek ama hafta sonu işler yoğundu" diye konuştu.

İstanbul'dan maç için kente gelen ve iki gün konakladığını anlatan Hakan Mehmet de, "Güzel ve lezzetli bir deplasman oldu. Üstünü de bir de şampiyonluk yaşadık. Şehir çok güzel, yemekler oldukça lezzetli. Herkesin Gaziantep'e gelip görmesi gerekiyor. Bence dünyada yiyilip içilebilecek, gidilebilecek şehirlerden birisi ve bundan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.