Bordro Programı Nedir?

İş kanunu hükümleri çerçevesinde ücret karşılığında çalışan kişilere yapılacak ödemeler ile bu ödemelerle ilgili olarak yapılması zorunlu olan yasal kesintileri bir arada gösteren çizelgeler basitçe bordro olarak adlandırılır.

Bordro ile ücret ödenecek kişiler için 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılmış bulunan tüm alt mevzuat hükümlerini bir arada sağlayacak hesap sisteminin kurulmuş olması gerekir. Hem tüm kuralları uygulamak hem de hatasız olarak ücretleri ve yasal kesintileri hesaplayıp tutarları ilgili hesaplara doğru bir şekilde aktarmak zor olduğu kadar çok önemlidir. Kanunlara uygun ve hatasız işlem yapabilmek için bordro programı kullanmak yerinde bir tercihtir.

Bordro Programı Ne İşe Yarar?

Bordro programı insan eliyle yapılması çok zor ve hataya açık olan bordro süreçlerini kolaylaştıran son derece işlevsel ve pratik yazılımlardır. Bir işletmenin insan kaynakları bölümünde ihtiyaç duyulabilecek pek çok modülün ilave edilmesi ve böylelikle son derece komplike işlerin program marifetiyle kolayca yapılabilmesi mümkündür. Bordro programı ile yapılan iş ve işlemlerin kolaylaşmasının yanı sıra verilerin uzun süreler boyunca saklanabilmesi de mümkündür. İş gücü ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlayan bordro programı, vergi ve sigorta ile ilgili şirket yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi sağlaması bakımından da çok önemlidir. Böylelikle işletmeler hatalardan kaynaklanabilecek cezai işlemlerin önüne geçmiş olur.

Bordro Programı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Bordro programı kullanmanın en önemli avantajları arasında hatasız hesap yapma, zaman ve iş gücü tasarrufunu saymak mümkündür. Her bir personel için girilen veriler ışığında her ay düzenli olarak maaş hesaplaması otomatik olarak yapılırken yasal kesintiler eksiksiz ve zamanında ilgili kurum hesaplarına kolaylıkla aktarılabilir. Bordro süreçlerinde bu işlemlerin hatasız yapılabilmesi çok büyük avantajdır. Aksi hâlde işletmeye ciddi maliyetler doğuran hatalarla yüz yüze kalınabilir. Aynı anda çok sayıda kişinin çalıştığı firmalarda bordro programı ile sağlanan otomasyon, iş gücü ihtiyacını ciddi şekilde azaltır. Böylelikle parasal anlamda maliyetler düşerken zamandan sağlanan tasarruf da çok önemli bir avantaj hâline gelir.