Asgari ücretin ardından doğum ücreti de zamlandı

Yeni doğum yapan çalışan annelere devlet tarafından ödenen "doğum parasına" da zam geldi.

Yeni doğum yapan kadınlara devlet tarafından maddi yardım sunulmaktadır. Bu yardımlardan faydalanabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. 2022 yılında doğum parası olarak 12 bin 454 TL ödeme yapılıyor.

Bu haktan faydalanabilmek için ise en az 90 günlük sigorta priminin ödenmiş olması lazımdır. Ödenecek tutar, annenin son 3 aydaki brüt ücretine göre hesaplanmaktadır. Günlük brüt ücret ve 2/3’ü oranı anneye ödenmektedir.

Başvuru Şartları

Doğum parası için sağlanması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

Doğumdan önce 1 sene içerisinde en az 90 gün sigorta priminin gönderilmesi gerekmektedir.

Annenin doğum iznine başlamadan önce bir iş yerine çalışması gerekir. Rapor süresi 112 gün boyunca da iş yerine çalışması gerekmektedir.

Kadın çalışan doktordan alınan raporu iş yerinde ilgili yere teslim etmelidir. Diğer işlemler de ilgili birimce tamamlanır.

Başvurular E-devlet Üzerinden

Doğum yardımı için E-devlet başvuru adımları şunlardır:

2022 doğum parası yardımı almak için ilk olarak E – devlet sistemine şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Eğer ki E – devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubelerine müracaat ederek kolay bir şekilde E – devlet şifresi elde edebilirsiniz.

Ana sayfaya giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “doğum parası” yazarak aratın. Bu şekilde başvuru ekranı karşınıza çıkacaktır.

İstenen Evraklar

Doğum yardımı için başvuru esnasında talep edilen belgeler şunlardır:

Yeni doğan bebeğin T.C. kimlik belgesi,

Başvuru merkezinden temin edilen başvuru formu ve formun üzerindeki istenen bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Anne ya da babanın T.C. kimlik belgesi bilgileri, 2022 doğum parası yardımı başvurusu için gerekli belgelerdir.