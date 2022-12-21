Asgari ücrette endişelendiren senaryo!

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, işçi tarafının en az 9 bin lira beklediği asgari ücret artışında işverene destek için işsizlik sigortası ve İŞKUR fonlarının kullanılabileceğini yazdı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki üçüncü toplantısı dün sonuçlandı. Türk-İş teklifi 9 bin lira olurken Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bunu kabul etmeyince masadan anlaşma çıkmadı.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik, Türk-İş’in el yükselttiğini belirterek seçimler öncesinde iktidarın bu taleplere arkasını dönemeyeceğini söyledi.

Çelik, asgari ücretin 9 bin TL olması için iktidarın işsizlik sigortası ve İŞKUR fonlarını kullanabileceği ihtimalini yazdı: ”Örneğin asgari ücret desteği 100 liradan 400 veya 500 liraya çekilecek ve/veya ek SGK prim desteği sağlanacak. Bu da İŞKUR’a yüklenecek. İşte işsizin parası ile ‘kazan-kazan’ formülü! İşsizlik Fonundaki 120 milyar TL seçim öncesi asgari ücret desteği olarak kullanılacak. Üç taraf da zevahiri kurtaracak. Umarım ve dilerim böyle olmaz ama asgari ücrette kabak sanki işsizlik sigortası fonunun başına patlayacak. İŞKUR kaynakları işverenlere asgari ücret desteği olarak verilmek yerine işsizlere ödenmeli. Resmi işsizlerin sadece yüzde 11’i işsizlik ödeneği alabiliyor. İşverenlere ise bol kepçe İŞKUR teşviki veriliyor.”

1️⃣ASGARİ ÜCRETTE NELER OLUYOR?

Bugün açıklanması beklenen asgari ücrette sonuç çıkmadı. Türk-İş Başkanı "9 binin altı olmaz" diyerek Komisyon toplantısına girip işçi heyetini alıp çıktı.

Açıklamayı işçi heyeti başkanı Kavlak’ın değil Türk-İş Başkanının yapması önemli bir nokta. — aziz çelik (@EmeginHalleri) December 20, 2022

Net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Türk-İş’e göreyse açık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL.