Bağ-Kur'lulara prim müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı'dan Bağ- Kur'lulara iyi haber geldi. Önümüzdeki dönemde Bağ-Kur prim oranlarında indirim yapılabileceğini söyleyen Bağlı, "Bağ-Kur kayıtları ile prim tahakkuklarına ilişkin esnafın sıkıntıları var. Bu konuda çalışmamız sürüyor" dedi. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) yönetim kuruluyla bir araya gelen Bağlı, kendileri için esnafın sistemin sigortası ve SGK'nın da en büyük paydaşı olduğunu belirtti. Bağ-Kur kayıtları ile prim tahakkuklarına ilişkin esnafın bazı sıkıntıları olduğunu ifade eden Bağlı, şöyle konuştu: "1990'lı yıllarda bizim birliklere ürün veren ziraatçilerimiz, odaya kaydı olan esnafımız olsun, 'Bağ-Kur kayıtları olmadı veya güncellenmedi, prim tahakkukları yapılmadı' diyor. Onun için bütün esnafta bir ihya beklentisi var. Bu konuda bir çalışma var ama 'Kesin bugün yarın çözeceğiz' diyemiyoruz. Çünkü, orada cari dönem primi üzerinden mi, ilgili dönem üzerinden mi hesaplanacağı sıkıntısı var. Bunu çözeceğiz." Primlere ilişkin itirazlar olduğunu aktaran Bağlı, "Türk ekonomisi geliştikçe, imkanlar arttıkça bu da çözülecek" dedi.

.