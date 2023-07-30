Binlerce emekli İstanbul'da sokağa inip Erdoğan'a seslendi

AK Parti iktidarının tepki çeken emekli maaş zamları ve kimi emeklilerin zam dönemini zamsız geçmesini protesto eden binlerce emekli İstanbul'da bir araya gelip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "yaşamanın formülünü" sordu.

AK Parti iktidarının "müjde, müjde" diyerek duyurduğu emekliye zam çok sayıda emekliyi zamsız bıraktı... Zamsız kalan emeklilerin neden zam alamadığı ise sonradan ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli aylıklarında artış öngören düzenleme, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde olması önerisine karşı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.

Böylece, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Ancak zam ayında zamsız kalan emekliler iktidarın "kök maaş" hesabına takıldı.

İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanarak düşük emekli maaşları, artan hayat pahalılığını protesto eden emekliler insanca geçinebilecekleri bir maaş talep ettiler.

“500 prim ve kısmi emeklilik hakkımızı istiyoruz”, “Bizimkisi bir hak mücadelesi”, “Yüzde 25'lik sefalet zammını kabul etmiyoruz” pankartları açan emekliler, geçinebilecekleri bir ücret isteyerek şöyle konuştu:

Emekliler olarak kiralarımız yüksek. 10 bin liranın üzerinde kira ödüyoruz. 7 bin 500 lira emekli maaşı alan emeklilere soruyorum, iktidara da soruyorum, bu 7 bin 500 liranın üstüne parayı nereden bulup da kirasını ödeyecek? Nasıl ödeyecek?

Hadi ödedi diyelim, bu insan ne yiyecek, ne içecek? Çoluğumuzu çocuğumuzu nasıl geçindireceğiz?

Bu gün çocuğumuz bizden para istiyor, ‘baba ben buraya gideceğim, şunu alacağım, arkadaşlarımla kafede çay içeceğim' diyor. Peki ne vereceğiz? Cep delik, cep cepten delik. Bu iş böyle olmaz. Artık birileri sesimizi duymalı.

“ACI REÇETENİN MİLLETE YAZILMASINI REDDEDİYORUZ”

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Lastikci ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 16 milyon emeklinin hem yüksek enflasyon karşısında alım gücünün hiç edildiği bu ücret ve zamları hem de yanlış yönetilen politikaların faturasının bizlere kesilmesini, acı reçetenin millete yazılmasını reddediyoruz.

Açlık sınırı olan 10 bin 373 TL'nin altında bulunan 7 bin 500 TL'lik emekli maaşları ile nasıl geçineceğiz? Emeklinin Milli gelirden aldığı pay her geçen yıl düşmekte. Neden? Sabaha yiyecek ekmek bulamayan Emeklinin Yılbaşına kadar beklemeye tahammülü var mı? Takati ve sabrı kaldı mı? En temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayan bu ücretlerle yaşamanın bir formülü var mı Sayın Cumhurbaşkanım?

Akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar tüm ürünlere gelen zamlarla hayatta ve ayakta kalmanın bir yolu var mı? Sayın Cumhurbaşkanım öğretin bize… Ayrıca en düşük emekli maaşları 7 bin 500 TL ye çıkarılırken, diğer emeklilere zam verilmemesi yine Sosyal Adalet ilkesine aykırı olup, yüksek prim ve yılla emekli olanlara haksızlık yapılmıştır. Bu durum toplum barışını ve huzurunu sarsmaktadır.

Lastikçi, emeklilerin taleplerini şöyle dile getirdi:

% 25'lik zamlara hayır diyoruz. En düşük emekli maaşlarının tamamlanan kısmının hazine bakanlığından yardım olarak değil, SGK dan kök maaş olarak verilmesini, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını ancak asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını talep ediyoruz.

Özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını, en yüce değer emek sahiplerine, hakkettiği önem ve değerin verilmesini, hassasiyetin gösterilmesini, rahat edeceği dönemde içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar sebebiyle çift dikiş hatta üç dikiş yapacak duruma getirilmeden, en insani isteklerimizin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

Bir ülkenin itibarı Vatandaşının refahı ile ölçülür. Avrupa'dan verilen emeklilik örneklerinde, dünya emeklileri ülke ülke tatil yaparken, biz alım gücümüz sıfıra indiğinden, markete dahi gidemiyoruz. Bizim emeklimiz şu anda kuru ekmeğe muhtaç durumda. Yeni Türkiye yüzyılına yakışan Emekli maaşları ve zamları talep ediyoruz.