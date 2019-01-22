Binlerce kişiye müjde ! İşçilere vergiler iade edilecek

Anlaşmalı olarak iş yerinden ayrılanlar dikkat. Tazminatlardan kesilen gelir vergisi işçilere geri iade edilecek. Son 5 yılda işinden anlaşmalı olarak ayrılanları kapsıyor. Yapılan hesaplamalarda 160 milyon liraya yakın bir tutarın iade edileceği belirtiliyor.

İşçilere vergi iadesi müjdesi. Anlaşmalı olarak iş yerinden ayrılanlardan kesilen gelir vergisi iade edilecek. Peki anlaşmalı olacak iş yerinde ayrılanlar tazminatlarından kesilen vergi iadesini nasıl alacak? Nasıl başvuru yapılır? A Haber muhabir Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi: 2018 yılı öncesi işinden ikale sözleşmesi ile ayrılan çalışanların kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıyordu. 2018 yılının Mart ayında bir düzenleme yapıldı ve kıdem tazminatı tavanını aşmayan tutarlardan vergi kesintisi kaldırıldı. Ancak bu sefer geriye dönük para kesintisi yapılanlar itiraz etti. Bunun için de kanuna madde eklendi. Artık işinden ikale sözleşmesi ile ayrılan ve tazminatlarından gelir vergisi kesilen işçiler geriye dönük olarak bu vergileri alabilecekler. Buna ilişkin düzenleme geçen hafta Meclis'te kabul edildi. Meclis'ten geçen torba kanunu 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 89 uncu madde ile 27.03.2018 öncesinde işten ayrılanlar için ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemelerden kesilen tutarı geri alacak. Bunun için Maliye Bakanlığı'na başvuru gerekiyor. Tek ve en önemli kritir ise 5 yıl geçmemiş olması. Şu ana kadarki hesaplamalara göre 160 milyon lira gibi bir ödemenin yapılacağı belirtiliyor.