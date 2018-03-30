Emeklinin ek ödemesine zam mı geliyor ?

Emekliler, yetkililere, "Ek ödeme düşük kaldı. Oran yükseltilmeli" çağrısı yaptı. Vergi iadesiyle fiş toplama çilesinin sona erdiğini ancak bunun yerine getirilen ek ödemede oranların düşük kaldığını belirten emekliler, "Uygulama yürürlüğe girdiğinde elimize geçen para uygundu. Ancak bugün için oranlar az kalıyor.



EN AZ 46 TL

Halen çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 152,21 lira ödeme yapılıyor. Bizlerde ise en düşük ek ödeme 465,78 lira. Ek ödeme oranları en az yüzde 8-9'a yükseltilsin. Emekliler maaşlarının yüzde 9'u oranında ek ödeme alabilsin" şeklinde konuştu. Mevcut uygulama kapsamında, maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Bu emeklinin ek ödemesi oran yüzde 8'e çıkarılırsa 74,85 liraya, yüzde 9'a çıkarılırsa 84,20 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya, yüzde 9'a yükseltilirse 403,31 liraya çıkacak. Yani ek ödemede oran yüzde 8'e çıkartılırsa 179,24 lira, yüzde 9 yapılırsa 224,07 lira gelir artışı yaşanacak.

KPDK TOPLANDI



Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlığında toplanan KPDK'da, kamu çalışanları ve emeklilere yönelik talepler masaya yatırıldı. Dini bayramlarda ikramiye verilmesini isteyen milyonlarca kişi, alınan kararları merakla bekliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıda, kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti, beklentilerini sıraladı. Bayram ikramiyesi, Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen tarafından toplu sözleşme masasına taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.. (Takvim)