Emekliye zam TBMM’de onaylandı

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave artış öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili madde oylanarak Meclis’ten geçti.

Asgari ücret desteği 700 lira olacak

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak

En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek.

İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak.

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından Genel Kurulda, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Şenol Sunat, gelişmiş ülkelerde emeklilerin dünyanın her yerine geziler yaptığını söyledi. Sunat, "Bizim emeklimiz kendi memleketlerine gidemez duruma düşmüştür. Emekliler evinden, daha ucuz gıda bulmak için, kuyruklarda saatlerce beklemek için çıkabilmektedir" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da teklifle emeklilerin aylıklarında iyileştirme yapılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Genel Kurula sunulacak değişiklikle de SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranının yüzde 49,25'e çıkarılmasının öngörüldüğünü ifade eden Ersoy, MHP olarak teklifi desteklediklerini bildirdi.

Ersoy'un konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Adan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ek zamlar ne zaman hesaba yatacak?

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak.

Şu an e-Devlet’te 37,57’lik enflasyon artışı sonrasındaki SSK Bağ-Kur zamlı emekli kök maaşı rakamları görülebiliyor.

Ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SGK’nın belirlediği takvim doğrultusunda milyonlarca kişinin cebine girecek.

Örneklerle zam farkı hesaplaması

ARALIK AYI ÖRNEK 1



Kök aylık: 4.496,95 TL

Yüzde 5 ek ödeme: 224,85 TL

Ek ödemeli aylık: 4.721,80 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (2.778,20 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

Yüzde 37.57 zamlı hesaplama

Kök aylık: 6.186,45 TL

Yüzde 5 ek ödeme: 309,32 TL

Ek ödemeli aylık: 6.495,77 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (1.004,23 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

Yüzde 49.25 zamlı hesaplama

Kök aylık: 6.711,70 TL

Yüzde 5 ek ödeme: 335,58 TL

Ek ödemeli aylık: 7.047,28 TL

Yatırılması gereken: 10.000 TL (3.266,72 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yatırılması gereken) - 7.500 (yatırılan) = 2.500 TL

ARALIK AYI ÖRNEK 2

Kök aylık: 5.500 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 220 TL

Ek ödemeli aylık: 5.720 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (1.780 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

Yüzde 37.57 zamlı hesaplama

Kök aylık: 7.566,35 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 302,65 TL

Ek ödemeli aylık: 7.869 TL

Hesaba yatan: 7.869 TL

Yüzde 49.25 zamlı hesaplama

Kök aylık: 8.208,75 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 328,35 TL

Ek ödemeli aylık: 8.537,10 TL

Yatırılması gereken: 10.000 TL (1.843,28 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yatırılması gereken) - 7.869 (yatırılan) = 2.131 TL

ARALIK AYI ÖRNEK 3

Kök aylık: 8.000 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 320 TL

Ek ödemeli aylık: 8.320 TL

Hesaba yatan: 8.320 TL

Yüzde 37.57 zamlı hesaplama

Kök aylık: 11.005,60 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 440,22 TL

Ek ödemeli aylık: 11.445,82 TL

Hesaba yatan: 11.445,82 TL

Yüzde 49.25 zamlı hesaplama

Kök aylık: 11.940 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 477,60 TL

Ek ödemeli aylık: 12.417,60 TL

Yatırılması gereken: 12.417,60 TL

EK ZAM FARKI: 12.417,60 (yatırılması gereken) -11.445,82 (yatırılan) = 971,78 TL

En düşük kök aylık ne kadar olacak?

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık bu ay maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödeniyor. Yüzde 49.25 zam ile 10 bin 180 lira 10 kuruşa çıkacak, 796,67 lira ek zam farkı verilecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 5 bin 420 lira 18 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 456 lira 54 kuruşa çıktı. Bu emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırıldı. Zam oranının yüzde 49.25'e yükseltilmesiyle yeni kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş oldu. Bu maaşı alan emekliye artık her ay bin 910 lira 38 kuruş '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Hesabına bu ay 7 bin 500 lira yatırıldığı için haftaya 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.