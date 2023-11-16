Fatih Portakal da asgari ücret zammı tahminini açıkladı

Milyonlarca çalışan yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılacak zammı beklerken her gün gelen yeni zam oranı tahminlerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Fatih Portakal, kendisine gelen asgari ücret zammı bilgisini açıkladı.

Asgari ücretin ne kadar olacağı, yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücrette en son zam temmuz ayında yapıldı. Yeni yapılan zamla birlikte 8 bin 500 liradan 11 bin 402 TL'ye yükseltildi.

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel Youtube kanalında yaptığı yayında önümüzdeki ay belirlenecek olan 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili kendisine yetkililerden gelen bilgileri açıkladı.

Birçok işletmenin göstermelik olarak asgari ücretin çok az üzerinde ödemeler yaptığını hatırlatan Portakal, fiilen asgari ücret ve yakınında maaş alanların toplumun yüzde 70'ini oluşturduğunu belirtti.

"Aralık son haftasın asgari ücretin kaç lira olacağını öğreneceğiz. 2024 yılında da 2 kez mi belirlenecek onu bilmiyorum. Ama anladığımız kadarıyla tekten gidecekler" diyen Portakal kendisine gelen bilgileri şöyle paylaştı:

"Dün hadi dedim geldi yine kasım ayı, çünkü aralık ayında toplanacak taraflar. Ne kadar olacak diye bakındım. Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde"

Portakal, "18 bin telaffuz edilmiş fakat çalışma maliyeti çok etkileyeceği için işveren tarafından istenmiyormuş. İktidar da enflasyon hedefinden sapma olacağı için istemiyormuş" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağıyla ilgili, "Aralık ayının ilk haftasında inşallah işçi, işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç bir ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ilkesi bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah" demişti.