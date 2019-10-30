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  4. 30 Ekim 2019 13:49

İş arayanlar dikkat! Tam 51 bin kişi alınacak

Yurt genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un yayımladığı son ilanlara göre, 51 bin personel alımı yapılacak.

İş arayanlar dikkat! Tam 51 bin kişi alınacak
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İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda  30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi.

İşte, İŞKUR'da yayımlanan 51 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...

Ön başvuru şart
 
Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti. 
 
Nasıl başvuru yapılır?
 
Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.
 
Hangi alanlarda alım olacak?
 
Beden İşçisi (Genel) 9898
 
Makineci (Dikiş) 1947
 
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
 
Temizlik Görevlisi 1592
 
Garson (Servis Elemanı) 1428
 
Kasiyer 1086
 
Konfeksiyon İşçisi 795
 
Ön Muhasebeci 736
 
Reyon Görevlisi 671
 
Dokuma Konfeksiyon Makineci 642
 
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 630
 
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 554
 
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 508
 
Güvenlik Görevlisi 505
 
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 471
 
Büro Memuru (Genel) 466
 
Şoför-Yük Taşıma 465
 
Ambar/Depo Görevlisi 404
 
Aşçı 404
 
Pazarlamacı 380
 
Bulaşıkçı (Stevard) 346
 
Paketleme işçisi 331
 
Kalite Kontrolcü 304
 
Elektrikçi (Genel) 301
 
Aşçı Yardımcısı 293
 
Ayakkabı İmalatçısı 288
 
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 261
 
CNC Torna Tezgahı Operatörü 260
 
Forklift Operatörü 257
 
Beden İşçisi (Temizlik) 253
 
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 240
 
Ütücü 238

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