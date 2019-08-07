İŞKUR'un işini beğenmeyene sosyal yardım yok

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre İŞKUR’un teklif ettiği işi beğenmeyenler, devletin sunduğu sosyal yardımlardan yararlanamayacak. Aslında konuyu gündeme, bir okuyucum, Meclis’ten geçen ve Resmi Gazetede yayımlanan, 11. Kalkınma Planında ki bir maddeye dikkatimi çekerek getirdi. Plana göre, bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardım ve desteklerde yeniden düzenlemeye gidilecek. Bu kapsamda, yardımlar gözden geçirilerek, etkin olmayanlar kaldırılacak. Özellikle de sosyal yardımların, işgücü piyasasına etkileri gözetilerek, yürütülecek.