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  4. 07 Ağustos 2019 08:12

İŞKUR'un işini beğenmeyene sosyal yardım yok

Devletin sunduğu sosyal yardımlarda yeni düzenlemeye gidilecek. Sosyal yardım desteğinden yararlananların istihdamı sağlanacak. İŞKUR’un teklif ettiği işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin bir yıl süreyle sosyal yardımı ya durdurulacak ya da azaltılacak.

İŞKUR'un işini beğenmeyene sosyal yardım yok
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Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre İŞKUR’un teklif ettiği işi beğenmeyenler, devletin sunduğu sosyal yardımlardan yararlanamayacak. Aslında konuyu gündeme, bir okuyucum, Meclis’ten geçen ve Resmi Gazetede yayımlanan, 11. Kalkınma Planında ki bir maddeye dikkatimi çekerek getirdi. Plana göre, bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardım ve desteklerde yeniden düzenlemeye gidilecek. Bu kapsamda, yardımlar gözden geçirilerek, etkin olmayanlar kaldırılacak. Özellikle de sosyal yardımların, işgücü piyasasına etkileri gözetilerek, yürütülecek.

Hürriyet

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