  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı

KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı

KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı
Güncelleme:

Yavru vatan KKTC’de asgari ücrete bu yılın 3. zammı yapıldı. Son zam ile birlikte KKTC'de asgari ücret 35 bin 188 liraya çıktı.

KKTC’de yüksek enflasyon karşında ezilen asgari ücretinin maaşı bu yıl içinde 3. kez zam görerek 35 bin 188 TL'ye çıkarıldı.

Yapılan açıklama çalışan kesim arasında büyük memnuniyet yarattı. Yüzde 90'ın üzerine çıkan yıllık enflasyon karşında hükümet 3. kez asgari ücrete zam kararı almış oldu.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaptığı açıklamada ülkede 1 Eylül 2024 tarihi ile birlikte asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 zam yapılarak 35 bin 188 TL’ye artırıldığını duyurdu.

KKTC'de 2024 Ocak’ta 16 bin lira olarak açıklanan asgari ücret, Mayıs ayında ikinci zammı görerek 29 bin TL’ye yükselmişti. KKTC vatandaşlara Eylül ayından geçerli olmak üzere asgari ücret 35 bin 188 lira ödenecek.

 

Etiketler asgari ücret kktc yavru vatan kktc asgari ücrete 3'üncü zam asgari ücrete zam asgari ücrete bir zam daha
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak'' Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak'' Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana Uzman isim yanıtladı: Yazılımla elektronik cihazlar patlatılabilir mi? Uzman isim yanıtladı: Yazılımla elektronik cihazlar patlatılabilir mi? Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu'' Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu'' Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu 6 ve 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar 6 ve 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar Türk sineması efsanelerinin senaristi hayatını kaybetti Türk sineması efsanelerinin senaristi hayatını kaybetti