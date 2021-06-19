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SGK'da SMS ile başvuru dönemi başladı

SGK'da SMS ile başvuru dönemi başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar veya ayda 10 günden az çalışanlar için e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ayda 10 günden az çalışanlar için ise doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabileceğini bildirdi.

 Videoda, "Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar için 'Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge' ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmelidir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için ise 'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden ya da SMS yoluyla başvuru yapılabilir." bilgisi yer aldı.

SGK'nin internet sitesinde "Sigortalılık", "Sıkça Sorulan Sorular" ve "Ek 9" sekmeleri tıklanarak ev hizmetlerine ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor. 

Etiketler sgk başvuru e-devlet sms e devlet edevlet
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