THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor

Türk Hava Yolları gelecek hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere pilot alıyor. İşte başvuru şartları...

Türk Hava Yolları (THY)yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayımladı. Yapılan açıklamaya göre; 389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9’uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı. İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.