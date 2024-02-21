  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Cep'te paket aşımına son! Artık ücretsiz oldu

Cep'te paket aşımına son! Artık ücretsiz oldu

Cep'te paket aşımına son! Artık ücretsiz oldu
Güncelleme:

Turkcell, müşterilerinin farkında olmadan paketlerini aşmasını önleyen ''Akıllı Fatura'' servisini herkes için ücretsiz hale getirdi.

Faturalarda yeni bir dönem başlatan Turkcell, Akıllı Fatura servisini tüm kullanıcıları için ücretsiz hale getirdi. Bu kapsamda mobil uygulama, çağrı merkezi veya SMS üzerinden bireysel müşteriler Akıllı Fatura servisini, kurumsal müşteriler ise İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerini aktif ederek bu özellikten yararlanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, paket bitiminden sonra paket dışı kullanımların önüne geçen Akıllı Fatura özelliğiyle Turkcell’liler, istedikleri zaman paketlerini değiştirebilir veya ek paket alabilirler. Sadece Turkcell’de ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullanıcılar istedikleri zaman aktif edip kapatabilecek.

Akıllı fatura kullananların sayısı 5 milyonu aştı

Operatörün paket aşımını önleyen Akıllı Fatura servisinden 3,9 milyon bireysel müşterisi aktif olarak yararlanıyor. Aynı özelliği İşte Kontrol ve Limitinde Durma servisleriyle deneyimleyen 1,4 milyon kurumsal müşteri bulunuyor. Akıllı Fatura, İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerine ücretli ulaşan 5 milyondan fazla kullanıcının yanı sıra artık tüm Turkcell’liler de 2024 yıl sonuna kadar bu özelliği ücretsiz kullanabilecek.

İHA

Etiketler Turkcell akıllı fatura ücretsiz gsm operatörü paket aşımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu yaptı Milli savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu yaptı En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif Sapık muhtar mide bulandırdı: Swinger partilerine gidip, kızına da istismar uygulamış Sapık muhtar mide bulandırdı: Swinger partilerine gidip, kızına da istismar uygulamış Gelecek Partili milletvekili TBMM'de şeriatı savundu Gelecek Partili milletvekili TBMM'de şeriatı savundu Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Dünyada böylesi yok! Erzincan'daki altın madeninde felaket böyle geldi! Dünyada böylesi yok! Erzincan'daki altın madeninde felaket böyle geldi! Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 100 bin TL'ye en çok faizi hangi banka veriyor? Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 100 bin TL'ye en çok faizi hangi banka veriyor? Survivor Adası'nda Nefise'nin bu görüntüleri olay oldu Survivor Adası'nda Nefise'nin bu görüntüleri olay oldu Prof. Dr. Naci Görür ''Kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacak'' diyerek uyardı Prof. Dr. Naci Görür ''Kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacak'' diyerek uyardı