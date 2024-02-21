Cep'te paket aşımına son! Artık ücretsiz oldu

Turkcell, müşterilerinin farkında olmadan paketlerini aşmasını önleyen ''Akıllı Fatura'' servisini herkes için ücretsiz hale getirdi.

Faturalarda yeni bir dönem başlatan Turkcell, Akıllı Fatura servisini tüm kullanıcıları için ücretsiz hale getirdi. Bu kapsamda mobil uygulama, çağrı merkezi veya SMS üzerinden bireysel müşteriler Akıllı Fatura servisini, kurumsal müşteriler ise İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerini aktif ederek bu özellikten yararlanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, paket bitiminden sonra paket dışı kullanımların önüne geçen Akıllı Fatura özelliğiyle Turkcell’liler, istedikleri zaman paketlerini değiştirebilir veya ek paket alabilirler. Sadece Turkcell’de ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullanıcılar istedikleri zaman aktif edip kapatabilecek.

Akıllı fatura kullananların sayısı 5 milyonu aştı

Operatörün paket aşımını önleyen Akıllı Fatura servisinden 3,9 milyon bireysel müşterisi aktif olarak yararlanıyor. Aynı özelliği İşte Kontrol ve Limitinde Durma servisleriyle deneyimleyen 1,4 milyon kurumsal müşteri bulunuyor. Akıllı Fatura, İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerine ücretli ulaşan 5 milyondan fazla kullanıcının yanı sıra artık tüm Turkcell’liler de 2024 yıl sonuna kadar bu özelliği ücretsiz kullanabilecek.

İHA