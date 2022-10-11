CHP'li Faik Öztrak, Bakan Nebati'nin ''karnesini'' açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde uygulanan ekonomi modeline ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Öztrak, ''Çin işi’, ‘Maçin işi’ diyerek saçmalamaya başladıklarında 12 aylık cari açık 18,1 milyar dolardı. Bu yılın ağustos ayında 40,9 milyar dolara çıktı.'' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandıktan sonra uygulanan yeni ekonomi modeline ilişkin istatistikleri yayınladı.

Öztrak, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'de bu yıl giren kaynağı belirsiz finansmana dikkat çekerek "Ülkemiz, uluslararası mafyanın AVM'lerde hesaplaştığı arenaya döndü. Muz konteynırlarında patlayan uyuşturucu zulaları, vakayı adiye oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından oligarklar ülkemize doluştu. Kaynağı belirsiz finansman girişleriyle tüm bunların bağı var mı, yok mu?" diye sordu.

“Geçen yıl bu zamanlar ‘Çin modeli’ diyerek, Nasreddin Hoca’nın borç ödeme fıkrasına benzer bir safsata uydurdular. Faiz düşecek, TL değer kaybedecek, ihracat ithalatı aşacak, cari denge fazla verecek, rezervler dolup taşacak, TL değerlenecek, nihayetinde enflasyon düşecekti" diyen Öztrak, "Peki ne oldu? ‘Çin Modeli’ dedikleri, Çin işkencesine döndü. Safsataları önce kendi ellerinde, sonra da milletin ensesinde patladı. Faiz düştü. Milli paramız pul oldu. Ama ithalat, ihracatı aşmaya devam etti. Cari açık daha da şahlandı" diye tepki gösterdi.

"AYNI SAÇMALIKLARA YENİ KULPLAR TAKIYORLAR"

Öztrak, Ağustos 2021’den Ağustos 2022’ye uzanan dönem boyunca cari açıkta yaşanan artışı da paylaştı. Öztrak’ın paylaşımına göre cari açık, Ağustos 2021’de 22,5 milyar iken Ağustos 2021’de 40,9 milyara yükseldi. Öztrak, bu tabloyu, “‘Çin işi’, ‘Maçin işi’ diyerek saçmalamaya başladıklarında 12 aylık cari açık 18,1 milyar dolardı. Bu yılın ağustos ayında 40,9 milyar dolara çıktı. Şimdi aynı saçmalıklara ‘heteredoks politika’, ‘epistemolojik kopuş’, ‘nöro ekonomi’ diyerek yeni kulplar takıyorlar” mesajıyla yayınladı.

“TL’DE YÜZDE 40 DEĞER KAYBINA RAĞMEN, 8 AYDA CARİ AÇIK HEDEFİ İKİYE KATLANDI”

Öztrak, cari açık ve ortalama dolar kuruna ilişkin verileri de paylaşarak, “Bu kifayetsizler, 2022’ye 9,27 TL dolar kuru tahmini, 18,6 milyar dolarlık cari açık hedefiyle başladılar. 2022’nin ilk 8 ayında, ortalama dolar kuru 15,56 TL olurken cari açık 39,7 milyar dolara sıçradı. TL’de yüzde 40 değer kaybına rağmen, 8 ayda cari açık hedefi ikiye katlandı” dedi.

“REKABET GÜCÜMÜZ ERİDİ, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ENFLASYONU REKORLAR KIRDI”

Öztrak, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri olan ‘Reel Efektif Döviz Kuru’ndaki yükselişi gösteren tabloyu da “TL’deki hızlı değer kaybına rağmen rekabet gücümüz eridi. Üretici ve tüketici enflasyonu rekorlar kırdı. Şahlanan enflasyon, yurt içinde üretilen mal ve ürünlerin fiyatını yukarı çekti. Döviz kurundan gelen rekabet avantajı, enflasyon tsunamisi ile hızla yok oldu” mesajıyla paylaştı.

Öztrak’ın paylaşımları şöyle devam etti:

“2022'de cari açığımız katlanırken açığın finansman kalitesi de bozuldu. Kaynağı belirli yollardan ilk 8 ayda ülkemize gelen finansman, cari açığın yarısını bile kapatamadı. İlk 8 ayda cari açığın yüzde 71’i, kaynağı belirsiz yollardan finanse edildi.

İLK 8 AYDA KAYNAĞI BELİRLİ OLMAYAN YOLLARDAN ÜLKEYE GİREN FİNANSMAN 28,3 MİLYAR DOLAR

İlk 8 ayda kaynağı belirli olmayan yollardan ülkeye giren finansman 28,3 milyar dolar. Bu, bir rekor. Hem de hiç hoş olmayan bir rekor. Özellikle 2011’den sonra ülkeye kaynağı belirsiz para girişi patlıyor. O kadar sorumuza rağmen sorumlular kulağının üstüne yatıyor.

Onlar kaçmaya, biz sormaya devam edelim. 2011’e kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belirsiz finansman giriş-çıkışlarının izlendiği ‘net-hata noksan’, ne oldu da 2011’den sonra patladı? Kaynağı netleştirilmeyen finansman girişi 79 milyar doları aştı. Bunlar kimin parası?

Ülkemiz, uluslararası mafyanın AVM'lerde hesaplaştığı arenaya döndü. Muz konteynırlarında patlayan uyuşturucu zulaları, vakayı adiye oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından oligarklar ülkemize doluştu. Kaynağı belirsiz finansman girişleriyle tüm bunların bağı var mı, yok mu?

ÇİN MODELİ’ DENEREK UYGULAMAYA KONAN SAFSATALAR, MİLLETİMİZ İÇİN ÇİN İŞKENCESİNE DÖNDÜ

Tekrarlıyorum; bir yıl önce ‘Çin Modeli’ denerek uygulamaya konan safsatalar, milletimiz için Çin işkencesine döndü. Enflasyon üç haneleri gördü. Paramız pul olurken cari açık şaha kalktı. Ülkemiz, kaynağı belirsiz finansman hareketlerinin cennetine dönüştü.

Bu saçmalık daha fazla sürdürülemez. Türkiye’de hiç kimse önünü göremez oldu. Erdoğan’ın şahsi hırsları, takıntıları, ekonomimizi esir aldı. Beceriksiz, kifayetsiz kadrolar, milletimizi bıktırdı.

Bu kifayetsizlerden kurtulmaya artık çok az kaldı. Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, refahın hakça paylaşılmasını sağlayacak, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi. Biz kazanacağız, 85 milyon yurttaşımız kazanacak.”