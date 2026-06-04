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Dar gelirliye ''Eşik Gelir'' müjdesi: Asgari ücretin altında kalanlara devlet desteği geliyor

Dar gelirliye ''Eşik Gelir'' müjdesi: Asgari ücretin altında kalanlara devlet desteği geliyor
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AK Parti, hane geliri asgari ücretin altında kalan vatandaşlar için 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçiriyor. Çocuk sayısı, kira gideri ve bölgesel yaşam maliyetlerine göre belirlenecek desteklerle aradaki fark devlet tarafından ödenecek.

AK Parti hükümeti, Türkiye genelindeki dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adını taşıyan yepyeni ve düzenli bir sosyal yardım modeli için düğmeye bastı.

Yeni Şafak'ın haberine göre hane geliri asgari ücretin altında kalan veya hiç geliri olmayan ailelere, gelirlerini asgari ücret seviyesine çıkaracak miktarda nakdi devlet desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizi çalışmaları tamamlanan bu kritik yasa teklifinin, TBMM yaz tatiline girmeden önce yasalaşması hedefleniyor.

Bölgesel Yaşam Maliyeti, Kira ve Çocuk Sayısı Belirleyici Olacak

Yeni destek modelinin en dikkat çekici yanı ise tek tip bir ödeme yerine, "bölgesel ve demografik" dinamiklerin dikkate alınacak olması. Hazırlanan taslağa göre yardımlar belirlenirken; hane halkının toplam geliri ve kişi başına düşen gelirin yanı sıra ailedeki çocuk sayısı, engelli veya bakıma muhtaç birey durumu ve kira giderleri de hesaplamaya dahil edilecek.

Özellikle büyükşehirler ile yaşam maliyetinin nispeten daha düşük olduğu Anadolu illeri arasında farklı "eşik gelir" sınırları oluşturulacak. Böylece aynı gelire sahip olsalar dahi yaşadıkları bölgenin ekonomik koşullarına göre zorlanan aileler arasındaki maliyet farkı telafi edilerek kamu kaynaklarının çok daha adil ve etkin kullanılması sağlanacak.

Uygulama 2026'da Pilot İllerde Başlıyor

Kamu kurumlarının gelir kayıtları ve mevcut sosyal yardım verilerinin entegre bir şekilde çalışmasıyla yürütülecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin takvimi de netleşmeye başladı. Sistemin ilk etapta 2026 yılı içerisinde belirlenecek pilot illerde devreye alınması, elde edilecek veriler ve saha sonuçlarının ardından 2027 yılında ise 81 ilin tamamında (tüm Türkiye'de) uygulamaya konulması planlanıyor. AK Parti Meclis Grubu'nun önümüzdeki haftadan itibaren yasa teklifinin yazım hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor.

Yeni Şafak

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