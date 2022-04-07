Deri sektörü Metaverse’te sanal AVM kuracak

Pandemi döneminde Türkiye’de ilk sanal fuarı gerçekleştiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, önümüzdeki dönemde Metaverse’te deri ürünlerinin üç boyutlu pazarlanacağı sanal AVM kurmak için harekete geçti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Pandemi döneminde sanal ortamda satış yapılabildiğini gördük. Dijital platformlarda başlattığımız çalışmaları ileri taşıyacağız. Günümüzde Metaverse gerçeği var. Sanal showroom nasıl yapılır, deri sektöründe sanal bir AVM kurmak için çalışacağız. Sanal Showroom kurulumu ile ilgili başarılı projeler yapan İzmirli bir firma ile iletişim halindeyiz” diye konuştu.

22 firma deri sektörünün ihracatının yüzde 52’sini yaptı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar güven tazelerken, EDMİB’in 2021 yılındaki 170 milyon dolarlık ihracatının yüzde 52’sini gerçekleştiren 22 firma için “Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılı seçimli genel kurulu Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Divan Başkanlığını Güven Tuzcu yaparken, katiplikleri Yerdal Gürten ve Kadir Tuncer yaparken, Genel Kurulda Erkan Zandar’ın hazırladığı liste 47 oyla seçimi kazanırken, Zandar yeni listesinde 5 değişikliğe gitti.

4 yıl önce seçim maratonuyla göreve geldiklerini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, bu sefer birlik ve beraberlik içinde ilerlediklerini dile getirdi.

Deri ve deri mamulleri sektöründe 4 ana grupları olduğunu aktaran Zandar, “Pandemi sürecinde zorlu iki yıl geçirdik. Buna rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. 4 yıl önce yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip firma sayımız 25 iken bugün 60 firmaya ulaştık. İhracatı tabana yaydık. 4 yıllık dönemde deri konfeksiyon ve tabakhanelerde yaşadığımız kayıpları gidermek önümüzdeki 4 yıllık dönemde öncelikli çalışma konularımız olacak” şeklinde konuştu.

Göreve geldikten sonra İtalya’da düzenlenen Expo Riva Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmaya başladıklarını ifade eden Zandar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Türk Deri Sektörü açısından gurur verici. Önümüzdeki dönemde daha da gençleşen Yönetim Kurulumuzla Güney Kore, Kuzey Amerika pazarlarına odaklanacağız. Odaklanacağımız bir diğer konu ise sektörün kalifiye personel ihtiyacına cevap vermek olacak.”

Genel Kurulda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Başkanı Jak Galiko, toplumda gelir dağılımını sağlayacak politikalar geliştirilmesi gerektiğini, ihracatta da KOBİ’lerin güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.