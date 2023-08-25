Dev bankaların faiz ve enflasyon tahmini değişti

TCMB’nin beklentilerin 3 katı oranındaki faiz artışı kararı sonrasında ABD Bankası JPMorgan, Morgan Stanley ve İngiliz bankası Barclays, Türkiye için faiz ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltildiğini duyurdu.

TCMB'nin faiz artışı piyasa beklentilerinin 3 katı oldu.

Ayrıca TCMB'den toplantıyla ilgili yapılan açıklamada "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." denildi.

YIL SONU TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, yıl sonuna kadarki her para politikası toplantısında Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz artırımı yapmasını bekliyor.

TCMB, dünkü para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilerin çok üzerindeki 750 baz puanlık bir artışla yüzde 17.5’ten yüzde 25’e çıkardı.

Yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkaran JPMorgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 57’den yüzde 62’ye çıkardı.

JPMorgan, manşet enflasyonun ise yüzde 70 ile Mayıs 2024’te zirveye çıktıktan sonra gerilemesini beklediğini belirtti.

MORGAN STANLEY

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de faiz tahminini yükseltti. Dev banka, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

BARCLAYS

İngiliz banka Barclays da TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e, 2024 sonuna kadar ise yüzde 35'e yükseltmesini bekliyor.

Barclays analistleri, bugün yayımladıkları notta, TCMB'nin dünkü kararla büyük ve olumlu bir sürprize imza attıklarını, politika faizinin en çok yüzde 25'e kadar yükseltileceği yönündeki piyasadaki yaygın görüşle çelişen bir adım olduğunu vurguladı.