Devlet adım adım açıkladı: İşte vergi ödemeden para getirmenin yolu

Geçen sene kasım ayında yasalaşan uygulamayla, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre varlık barışıyla ilgili rehber hazırlandı.

Buna göre;

Yurt dışında sahip olunan mülkler, paraya çevrilerek varlık barışından yararlanabilecek.

Kanunun çıktığı 17 Kasım itibariyle yurt dışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye’de vergi mükellefi olmasa da varlık barışına başvurabilecek. Türkiye’deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak.

Bir limited şirketi, yurt dışındaki bir bankada şirketin hesabında olmayıp ortağın hesabında bulunan dövizi de şirket adına bildirebilecek ve vergisiz varlık barışı uygulamasından yararlanabilecek.

Yurt dışındaki varlıklar, yurt dışındaki bankalardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin ödenmesinde de kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde paranın Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak.

30 Haziran 2021’e kadar bildirilmesi, bildirimden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gereken döviz ve benzeri varlıklar için Türk vatandaşı ya da vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunmayacak.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da varlık barışı kapsamında bildirilebiliyor.

Yurt içinde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı var.

Türkiye’de bulunan varlıkların, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kanuni defter kayıtlarında yer almaması da zorunluluklar arasında.

Yurt içi taşınmazların ayni sermaye olarak şirket kayıtlarına konmak istenmesi halinde ise sermaye artırım kararı aranacak.

Vergi alınmayacak

Varlık barışı kapsamında bildirilen yurt dışı ve yurt içi varlıklar nedeniyle vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek. Bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek, vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, şirketlerde dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın çekilebilecek, işletme kayıtlarına dahil edilip ortaklara dağıtılması durumunda stopaj alınmayacak. Getirilip sisteme sokulan varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı da yürütülmeyecek.

Hangi belgeler isteniyor?

Dışarıdan gelen paranın Türkiye’deki bir hesaba transfer edilmesi durumunda banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, nakit olarak getirilmesi durumunda ise yapılan bildirime istinaden Gümrük İdaresi’nden alınan belge gerekecek. Nakit getirilen para için de 30 Haziran’a kadar bildirim şartı var.