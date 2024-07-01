Dikkat cezası var: e-fatura ve e-defter zorunluluğu başladı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkan Yardımcısı Adnan Uslular, bugün itibariyle e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluğunun başladığını belirterek, ''Cezai işlemlerin önüne geçmek için hazırlıkların zamanında yapılması gerekiyor'' dedi.

KSMMMO Başkan Yardımcısı Adnan Uslular sisteme geçiş yapacakların belirli sektörlerde faaliyet göstermesi gerektiğini söyleyerek, “Geçiş yapması gerekenler arasında e-ticaret yapanlar, gayrimenkul inşa veya alım-satımı, motorlu taşıt ticareti ve benzeri belirli sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler bulunuyor. Belirlenen ciro eşiklerini aşan bu işletmeler, e-fatura sistemine kaydolmak zorunda. Bu gereklilik, hem mali şeffaflığı artırmak hem de vergi denetimlerini kolaylaştırmak amacıyla getirildi. Geçiş yapmayan mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel usulsüzlük cezalarıyla karşılaşabilir. Vergi mükellefleri geçiş sürecine dikkat etmeli ve gerekli belgeleri zamanında tamamlamalı” dedi.



Uslular, NACE kodlarının doğruluğunun da önemli olduğunu belirterek, “NACE kodları, mükelleflerin faaliyet alanlarını belirleyen ve vergi dairelerinin analizlerinde kullanılan önemli bir veri kaynağı. Yanlış veya güncel olmayan NACE kodları, gereksiz cezai işlemlere neden olabilir. Bu nedenle, mükelleflerin sicil bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekirse düzeltmeleri öneriliyor” ifadelerini kullandı.



“Özellikle 2023 yılı cirosu 3 milyon TL’yi aşan mükelleflerin, 1 Temmuz 2024’e kadar e-fatura sistemine kayıt yaptırmaları gerekiyor. Aynı zamanda, bu mükellefler için e-Defter uygulamasına zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2025 olarak belirlendi. Geçiş öncesi aylara ilişkin defterlerin ise kağıt ortamda tutulmaya devam edilmesi gerekiyor. E-ticaret satışları olmayan veya belirli ciro eşiğini aşmayan mükellefler, durumlarını belgeleyerek cezai işlemlerden muaf olabilirler” diyen Uslular, vergi idaresi sistemlerinde yer alan bilgilerde, mükellefin kendisine veya başkalarına ait internet sitelerinde mal veya hizmet satışı yapıp yapmadığı ve bu satışların cirosunu dikkatle izlemeleri gerektiğini belirtti.



Cezai işlemlerin önüne geçmek için hazırlıkların zamanında yapılması gerektiğini söyleyen Uslular, “Zorunluluk şartlarını yerine getirmeyen mükellefler için vergi daireleri, çeşitli cezai işlemler uygulamakta. Bu durumun önüne geçmek adına gerekli hazırlıkların zamanında yapılmasının önem taşıyor. E-Fatura ve e-Defter sistemlerine geçiş yapmamış mükellefler, vergi dairelerinden gelen bildirimleri dikkatle incelemeli ve gerekli itirazları süresi içinde yapmalıdır. Mükellefler bu süreçte dikkatli olmalı ve geçiş zorunluluğu ciddiyetle ele alınmalı. Mükellefler, detaylı bilgi almak için meslek mensuplarına veya ilgili vergi daireleri ile iletişime geçmeli. Özellikle, e-imza veya mali mühür temini gibi süreçler de ihmal edilmemelidir. Bu uygulamalar, vergi mükelleflerinin daha düzenli ve şeffaf bir muhasebe sistemi oluşturmalarına imkan tanıyacak. Vergi dairelerinin, mükelleflerin kayıtlarını dijital olarak denetlemesi ve analiz etmesi daha kolay hale gelecek. Bu sayede, işletmeler arası rekabetin daha adil ve şeffaf bir şekilde sürdürülebilmesi hedefleniyor” dedi.

İHA