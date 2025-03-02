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Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti

Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti
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İslam dünyasının en kutsal ayı olan Ramazan ayında Diyanet'in oruç tutan vatandaşlar için yaptığı "sahur mönüsü" tavsiyesi tepki çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "emekli ve asgari ücretlinin maddi durumunun fitre verilebilir" nitelikte olduğunu açıklamasına yönelik tepkiler sürerken bu sefer de Diyanet TV'deki "sahur mönüsü" tavsiyesi gündem oldu.

Diyanet’in kanalı Diyanet TV’de, ‘Ramazan’da nasıl beslenmeli’ konulu programda vatandaşa ‘Sahurda avakado’ yemesi önerildi.

Tane fiyatı 70 TL'ye kadar ulaşan avokadolu mönüde Diyanet TV'nin konuğu ramazanda sahur ve iftar menüsü konusunda şu tavsiyelerde bulundu: “Özellikle sahurun kahvaltı şeklinde gitmesini arzu ediyoruz. Yumurtamız olsun, bir parça peynirimiz olsun. Severseniz avokado ekleyebilirsiniz. 2-3 ceviz, 7-8 zeytin, 7-8 badem, bol yeşillikle böyle bir sahur yapabilirsiniz. Veya tek öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Ama sahura kalkmak fazilet olduğu için mutlaka kalkın istiyoruz. Kalktığınızda da bir kase yoğurt kaşıklayabilirsiniz, suyunuzu içip yatabilirsiniz. Orucu bir bardak suyla açıyoruz, bir tane hurma yiyip kan şekerimizi dengeliyoruz. Ardından çorba içiyoruz ve namaz arası veriyoruz. Protein ağırlıklı beslenirseniz kas kaybınızı da önlersiniz.” 

Etiketler diyanet Diyanet Tv avokado sahur mönüsü iftar mönüsü iftar sahur
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