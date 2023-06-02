DJI ilk pop-up mağazasıyla Zorlu Avm’de

Karfo Karacasulu distribütörlüğü ve tecrübesiyle Türkiye’de kullanıcısıyla buluşan drone ve gimbal sektörünün lideri DJI, Zorlu AVM’de pop-up mağazası ile teknoloji severlerle buluştu.

Türkiye’de ilk kez pop-up mağazasıyla tüketicisiyle buluşan DJI, Mavic 3 Pro’yu da ilk kez görücüye çıkardı. DJI’ın yeni ürünlerini yakından görmek ve bilgi almak isteyenler 1-30 Haziran tarihleri arasında Zorlu AVM’nin Boğaz Katı’nda DJI mağazasını ziyaret edebilir.

Görüntüleme sistemleri ve hava araçlarına yönelik geliştirdiği teknoloji ve yeni nesil uygulamalar ile rakipsiz ilerleyen DJI en yeni drone ve gimbal modellerini pop-up mağazasında ilgilileri ile buluşturuyor.

DJI’ın özel hazırladığı deneyim alanında belirli modellerde test fırsatı da yaratılan mağazada markanın en yeni drone modeli Mavic 3 Pro yakından incelenebilecek. Ayrıca Mini 2 SE, Mini 3 Pro, Mini 3, Mavic 3 ve DJI Avata gibi öne çıkan drone modelleri Zorlu AVM DJI pop-up mağazasında yakından incelenebilecek.

Mavic 3 Pro Türkiye’de ilk kez tanıtıldı.

İnsansız hava araçları konusunda dünyada rakipsiz olan DJI Türkiye’de Karfo Karacasulu güvencesiyle ve tecrübesiyle ilgilileri ile buluşuyor. Yaratıcı vizyonuyla, görüntü teknolojilerinde kendini kanıtlayan DJI, drone severler için farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek sunuyor. Drone ve gimbal sektörünün lideri DJI, özellikle manevra yeteneği yüksek ve en hafif drone modelleri ve teknolojik donanımları ile öne çıkan gimbal modelleri ile sektörü domine etmeye devam ediyor. Üçlü kamera sistemi, farklı odak uzunluklarına sahip üç sensör ve lensi bir arada barındırarak yeni bir kameralı drone çağını başlatan Mavic 3 Pro ilk kez Zorlu AVM’de tüketiciyle buluştu. Mavic 3 Pro, yaratıcı özgürlüğü açığa çıkaran, büyüleyici manzaralar yakalamaya, fotoğraf hikaye anlatımını keşfetmeye ve sinematik şaheserler yaratmaya olanak tanıyan üçlü kamera teknolojisine sahip bir drone... Hasselblad kamera ve çift tele kameralarla donatılmış Mavic 3 Pro, insan gözü algısında bir görüntü seçeneği sunuyor.

Bir drone, üç lens ve sonsuz hayal gücü.

Üçlü kamera sistemi ile çoklu odak uzaklığına sahip olan Mavic 3 Pro, zengin bir kamera dili elde edebilirken, üstün çoklu senaryo yetenekleriyle yaratıcılığı tam olarak ortaya çıkarıyor. Mavic 3 serisinin 4/3 CMOS Hasselblad kamerasını devralan Mavic 3 Pro, 12,8 durağa kadar yerel dinamik aralıkla 12 bit RAW fotoğraf çekmeyi destekleyerek unutulmaz görüntü ayrıntıları sunuyor. Hasselblad Doğal Renk Çözümü (HNCS), insan gözünün algıladığı renkleri doğru bir şekilde geri yüklediğinden, yoğun post prodüksiyon veya karmaşık renk ön ayarlarına gerek kalmadan etkileyici çekimler elde edilmesine olanak tanıyor. Mavic 3 Pro, 43 dakikaya kadar uçuş süresi ile pil seviyesi konusunda endişe etmeden konforlu uçuş sağlıyor. Sekiz geniş açılı görüş sensörü, her yöndeki engelleri tam olarak algılamak ve bunlardan kaçınmak amacıyla güvenli bir uçuş rotası planlarken yüksek performanslı görüş hesaplama motoruyla birlikte kusursuz çalışıyor.