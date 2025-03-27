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Doğum yardımı düzenlemesi Meclis'ten geçti: İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek

Doğum yardımı düzenlemesi Meclis'ten geçti: İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımını içeren teklifin Meclis'te kabul edilerek yasalaştığını açıkladı. Buna göre birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL yardım yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında duyurduğu doğum yardımı düzenlemesi Meclis'ten geçti. Buna göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Yardımlar çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 'Aile Yılı' itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Doğum yardımı kapsamı; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira. Bu önemli düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler doğum yardımı meclis kanun teklifi
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