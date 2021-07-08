Dolar, euro ve altındaki ''zirve yürüyüşü'' sürüyor

Piyasalarda dolar, euro, sterlin ve altın Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor. İşte piyasalardan son rakamlar...

Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin 'Reel Efektif Döviz Kuru' raporunu yayınladı. Buna göre Türk Lirası'nın (TL) reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru, 2001 krizinden bile daha geri bir noktada. Reel efektif döviz kurunda mart ayından itibaren başlayan düşüş, haziranda 59,77 değeri ile tarihin en düşük seviyeye geriledi. Bu değer 2001'de 87,6, 2002'de 95,9'du.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor. Emtia piyasalarında devam eden oynaklığın da beslediği ayrışmaların bir süre daha gündemde kalması bekleniyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, Fed tutanaklarının da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmadığını ifade etti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,70 TL'den, Euro 10,30 TL'den, Sterlin ise 11,96 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2620 lira olmuştu.

Dolar endeksi 92,8 ile üç ayın zirvesini görürken, euro/dolar paritesi aylar sonra 1,17'ye indi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,29 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.814 dolar olan altında, gram altın 502/507, çeyrek altın 814/831, Cumhuriyet altını ise 3.351/3.387 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Uluslararası piyasalarda spot altının fiyatı 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon yaratacağı endişesi ve dolardaki zayıflık altın fiyatlarını destekler nitelikte.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarının iki amiral gemisinde de bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 32 bin 636 dolardan, Ethereum ise 2 bin 157 dolardan işlem görüyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 artış olarak açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyordu.