Dünyaca ünlü çay markası Türkiye'deki iki fabrikasını sattı

Dünyanın en ünlü çay markalarından olan Lipton, Rize'deki yaş çay işleme tesislerini Özgür Çay'a devredeceğini duyurdu.

39 yıldan bu yana Türkiye'de üretim yapan İngiliz Lipton, Türkiye pazarındakini çay üretimini durdurduğunu açıkladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, firma tarafından yapılan resmi açıklamada, Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay'a devredileceği duyuruldu.

Lipton tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur"

Şirketten yapılan açıklamanın devamında "İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çay alımlarının devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

"Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut 'Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir"

Türkiye Gazetesi