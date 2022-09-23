Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY kaçıncı sırada?
Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte inişli çıkışlı bir sürece giren havacılık sektöründe yer alan en iyi şirketler sıralandı. Bu şirketler arasında Türk Hava Yolları 7. sırada yer aldı.
İngiltere merkezli araştırma şirketi Skytrax, dünyanın mevcut favori havayolunu bulmak için Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında 100'den fazla ülkede 14 milyondan fazla müşteri ile anket gerçekleştirdi.
Qatar Airways, ödüllerin verildiği 1999'dan bu yana toplam yedi kez en büyük ödülü kazandı. Katar bayrak taşıyıcısı, Cuma günü En İyi Business Class, En İyi Business Class Koltuğu ve En İyi Business Class dahil olmak üzere sekiz dalda birinciliği aldı.
Avrupa'nın En İyi Havayolu firması
Türk Hava Yolları, Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi oldu ve son derece rekabetçi alanda, Avrupa'nın En İyi Havayolu unvanı da dahil olmak üzere dört dalda ödül kazandı.
Skytrax'a göre 2022'de dünyanın en iyi 20 havayolu şirketi şu şekilde:
1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Emirates
4. ANA (All Nippon Airways)
5. Qantas Airways
6. Japan Airlines
7. Turkish Airlines
8. Air France
9. Korean Air
10. Swiss International Air Lines
11. British Airways
12. Etihad Airways
13. China Southern Airlines
14. Hainan Airlines
15. Lufthansa
16. Cathay Pacific
17. KLM
18. EVA Air
19. Virgin Atlantic
20. Vistara
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