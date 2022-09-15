e-Devlet'ten yeni hizmet! 1 Ekim'de başlıyor
Vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet'e yeni bir hizmet ekleniyor. Çiftçiler 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemlerine giriş yapabilecek.
E-Devlet, vatandaşa kolaylık sunmaya devam ediyor. Pek çok kişi kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden birçok imkana E-Devlet sayesinde sorunsuzca ulaşıyor.
E-Devlet’in hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. 1 Ekim itibarıyla çiftçiler, 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecekler.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise yeni uygulamayı "1 Ekim itibarıyla çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek duyurdu.
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