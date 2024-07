Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

TÜİK'in dün açıkladığı Haziran 2024 enflasyon rakamları sonrasında emeklilerin maaşlarına yüzde 24,73'lük enflasyon farkı zammı alacağı kesinleşirken, maaş farklarının da ödeneceği tarih belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Buna göre; emekliler yüzde 24,73'lük zammı haketmiş oldu.

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hangi emeklinin maaşı hangi tarihlerde ödeniyor ?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar her ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar her ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar her ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar her ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar her ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar her ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar her ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar her ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 28'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar her ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar her ayın 28'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar her ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar her ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar her ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar her ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar her ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar her ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar her ayın 25'inde yapılıyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını her ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını her ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını her ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını her ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını her ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını her ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını her ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.