Emekliye ve memura ''zam'' masada! 2022'nin ilk Kabine Toplantısı ne zaman?

3 Ocak Pazartesi (yarın) açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına göre 2022 emekli ve memur maaş zammı netleşecek. Emekli ve memura yapılacak zam oranının açıklanması için ise gözler Kabine Toplantısı'nda.

Emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili bir yandan gözler bir yandan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken; diğer yandan alınacak kararın açıklanmasının beklendiği 2022'nin ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesinin masada olması bekleniyor. Kritik toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 3 Ocak'ta yapılacağı tahmin ediliyor. İşte 2022 yılının ilk kabinesine dair tüm detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, son olarak 20 Aralık tarihinde bir araya gelmişti. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.



Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, memurlara vergi müjdesi vererek, "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi