Erdoğan’ın B planı ortaya çıktı; ünlü ekonomist yeni sistemi açıkladı

Ekonomist Şeref Oğuz, kur korumalı TL mevduat sistemi işe yaramazsa 'enflasyon korumalı mevduat sistemine' geçilebileceğine dair öngörüde bulundu.

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık 2021 tarihinde “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemine geçildiğini açıklamıştı. Dünya gazetesi yazarı Ekonomist Şeref Oğuz, kur korumalı TL mevduat sistemi işe yaramazsa 'enflasyon korumalı mevduat sistemi'ne geçilebileceğine dair öngörüde bulundu.

Dünya gazetesi yazarı ekonomist Şeref Oğuz kaleme aldığı yazısında, "Neler yapmadık şu doları durdurmak için… Faizi indirip doları tırmanma şeridine yerleştirince, öngörülenden hızlı artışla yüzleştik. Bu artışı dizginlemek için önce klasik Merkez Bankası kur ile müdahaleyi denedik. 5 ayrı satışla dizginleyemedik, 13 milyar dolarlık rezervimizden olduk" değerlendirmesini yaptı.

"Dolar kamyonu kurla müdahale takozunu aşınca bu defa hazineyi devreye aldık ve kur korumalı mevduatı ihdas ettik. İşe de yaradı ve dolar çıktığı 18 TL’lerden 11’lere dek geriledi. Şimdi merak edilen şu; kurda istikrar sağlanır ancak yüksek enflasyon gelirse ne olacak?" sorusunu soran Oğuz, yazısını şöyle sürdürdü:

ENFLASYON KORUMALI MEVDUAT

"Olacağı şudur; arkasından enflasyon canavarı kovalarken Türk Lirası mevduatı, yeni garantilere ihtiyaç duyar. Bu garanti ise “enflasyon korumalı mevduat” olacaktır. Zira önümüzdeki ay yüzde 30’ları görecek olan enflasyon, reel faizi daha da aşağı çekecek, Lira’nın tek sorunu kur artışı olmayacaktır.

İşe yarar mı? Denemeden bilemeyiz ama geçmişte benzeri uygulamalar sonuç vermiş, hükümete zaman kazandırmıştı. Neticede devlet garantisi söz konusudur ve eğer dolar yeniden tırmanırsa bu defa çifte takozla durdurulabilecektir."

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