Esnafa düşük faizli kredinin limiti yükseldi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığın girişimiyle esnafa yönelik faiz indirimli kredinin üst limitinin yükseldiğini belirtti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlığın girişimiyle esnafa yönelik faiz indirimli kredinin üst limitinin yükseldiğini duyurdu.
Bakan Muş, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.
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