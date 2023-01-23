Euro rekorla başladı, Dolar ve altın zirvede!

Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Dolar zirvede yatay seyrederken, Euro ve Sterlin yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışlarda bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını ve üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.

Piyasalarda gözler 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Fed faiz kararına çevrildi. Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed son toplantısında faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

2023 yılına yükselişle başlayan Euro/TL, 20,5185 seviyesini test ederek yeni haftaya rekorla başladı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Geçtiğimiz haftadan bu yana dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.764’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.468 ile geriliyor.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,79 TL'den,

20,41 TL'den başlayan Euro 20,48 TL'den,

23,31 TL'den başlayan Sterlin 23,35 TL'den,

14,51 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,47 TL'den işlem görüyor.

Cuma serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,41 TL, Sterlin 23,30 TL, Japon Yeni ise 14,51 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.926 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.924 Dolar'dan,

1.164 TL'den başlayan Gram altın 1.163 TL'den,

1.872 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.870 TL'den,

7.705 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.694 TL'den,

14,42 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,44 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü Ons altın 1.927 Dolar'dan, Gram altın 1.165 TL'den, çeyrek altın 1.873 TL'den, Cumhuriyet altını 7.709 TL'den, gram gümüş ise 14,27 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 22 bin 399 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 754 Dolar'dan,

1.610 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.635 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

87,33 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,53 Dolar'dan işlem görüyor.