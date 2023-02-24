EYT yasasında depremzede düzenlemesi geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TBMM’de çalışmalarına ara verilen EYT düzenlemesinde, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin de yararlanabileceği iddia edildi.

AK Parti iktidarı tarafından 20 yıldır görmezden gelinen ancak seçim öncesi müjdesi verilip aylarca Meclis'e getirilmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, asrın felaketi nedeniyle bir kez daha gecikmişti.

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü EYT ve deprem gündemiyle toplanacak.

Haftaya genel kurulda yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Genel Kurul'un bir diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.

EYT düzenlemesinden ilk etapta 2.2 milyon kişi yararlanacak. Kulislere göre, deprem nedeniyle yasalaşma süreci uzadığı için ilk maaşın alınması mayıs-haziranı bulacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için düzenleme

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin (EYT) teklifin 28 Şubat günü Meclis'in açılmasıyla görüşülüp kısa sürede yasalaşması beklenirken EYT'liyken merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ildei etkileyen depremlerde hayatını kaybeden yurttaşların ailelerinin bu haktan yararlanabileceği iddia edildi.

HaberGlobal’de yer alan bilgiye göre, EYT'yi beklerken depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi.

AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek.

EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gelecek hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü mesaiye başlayacak olan TBMM’nin ilk gündemi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme olacak.

Meclis gündeminde EYT’nin yanı sıra bazı alacakların yapılandırılması kanun teklifi bulunuyor.

TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti.