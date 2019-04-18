Hükümete yakın vakıflara 3 ayda 2,6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı kamunun harcama rakamlarına göre Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV gibi dernek ve vakıflara üç ayda 2 milyar 672 milyon TL aktarıldı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre bu kurumlara ocak ayında 1 milyar 352 milyon 828 bin TL, şubat ayında 699 milyon 984 bin TL ve yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında ise 619 milyon 682 bin TL verildi. Böylece sene başında ayrılan 3,6 milyar TL’lik ödeneğin yüzde 72’si harcanmış oldu.

KİRACI DEVLET

Yeni makam araçlarının alınmayacağını ve kiralama yöntemine gidilmeyeceğini açıklayan AK Parti, üç ayda “kiralama giderleri” için ise devletin kasasından 341 milyon 206 bin TL harcadı. Verilere göre, kiralama giderleri için ocak ayında 60 milyon 941 bin TL, şubat ayında 136 milyon 909 bin TL ve mart ayında 143 milyon 356 bin TL harcandı.

Bu aylar içerisinde çoğu makam aracı olmak üzere taşıt kiralama işlemleri için 104 milyon 296 bin TL, hizmet binaları kiralama işlemleri için ise 74 milyon 701 bin TL harcandı. Kamu kurumlarında çalışan personelin servis işlemlerini de kiralama usulü yapan AK Parti, üç ayda bu kalem için 121 milyon 632 bin TL harcadı. AK Parti’nin dikkat çekici bir diğer kira gideri ise “hava taşıtlarına” yönelik oldu. Üç ayda kiralanan uçaklar için devletin kasasından 17 milyon 552 bin TL çıktı.

MÜTEAHHİTLERE YİNE SERVET

Yap-işlet-devret modeli ile “alım garantisinin” verildiği müteahhitlere yapılan harcamalar da hız kesmeden sürdü. Bakanlığın verilerine göre, müteahhitlik giderleri kalemi için devletin kasasından üç ayda tam 14 milyar 376 milyon 108 bin TL çıktı.



Müteahhitlere ocak ayında 9 milyar 836 milyon 607 bin TL ödenirken şubat ayında bu tutar 976 milyon 965 bin TL oldu. Mart ayında aynı kalem için yapılan harcama tutarı ise 3 milyar 562 milyon 547 bin TL’yi buldu.