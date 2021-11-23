  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Getir'den bir hamle daha! İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Getir'den bir hamle daha! İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Getir'den bir hamle daha! İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Avrupa ve Amerika pazarına giren sipariş uygulaması Getir, İngiltere'nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almaya hazırlanıyor.

Avrupa’dan sonra Amerika’ya açılarak hızlı büyümesini sürdüren Getir, yurt dışında ikinci satın almaya imza atıyor. İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzaladığını duyuran Getir, ülkedeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

 Geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasına Şikago’dan giriş yapan Getir’den, İngiltere’deki operasyonlarını büyütmek için hamle geldi. Getir, İngiltere’de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy’nin tamamını satın almaya hazırlandığını duyurdu. Böylece Getir, yurt dışındaki ikinci satın almaya imza atmış olacak. Getir, temmuz ayında da Güney Avrupa’da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK’u satın almıştı.

İNGİLTERE’DEKİ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

İlk yurt dışı açılımını sene başında Londra’da başlatan ve en son ABD’de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere’deki operasyonlarını daha da büyütecek. Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla kurucusu olduğu hızlı teslimat sektörünün İngiltere’deki öncüsü olarak konumunu daha da güçlendirip büyümeye devam edecek.

‘HEYECAN VERİCİ BİR GELİŞME’

Bir yıldan kısa sürede yurt dışında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Getir Kurucusu Nazım Salur, “Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD’de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir’e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy’i bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli pazarlardan İngiltere’deki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek, heyecan verici bir satın almayı daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz” dedi.

Getir, şu anda Türkiye’ye ek olarak İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD’de hizmet veriyor. Amerika’daki hizmetine geçtiğimiz haftalarda Şikago’dan başlayan Getir’in sıradaki durakları ise New York ve Boston.

DHA

Etiketler getir teslimnat uygulaması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu
Bill Gates'ten 5 kitap önerisi
Rekor üstüne rekor: Dolar 12 TL, gram altın 700 TL!
İşte hükümetin yeni ekonomi politikası: ''Kamuoyu ilk kez bu açıklamadan öğrendi''
Görevden alınacağı iddia edilen Bakan Elvan'dan dikkat çeken paylaşım
Bakan Koca etkisiz çıkan koronavirüs ilacı için sessizliğini bozdu
Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç yetişkin film itirafı
Ormandaki esrarengiz yaratık köylülerin kabusu oldu
İşte yeni Türkiye: Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi
22 ilde dev operasyon: 100'den fazla gözaltı kararı çıkarıldı