Güven endeksi çöktü: İnşaat, hizmet, perakende...
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; güven endeksi, içinde bulunduğumuz temmuz ayında hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe 0,9 azalım gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayı verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6, perakende ticaret sektöründe %2,6 ve inşaat sektöründe %0,9 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Temmuz 2023
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2023
Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 25 Ağustos 2023'tür.
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AÇIKLAMALAR
Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.
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