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İhracatçılardan tepki çekecek ''ara zam'' çıkışı

İhracatçılardan tepki çekecek ''ara zam'' çıkışı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam yapılmaması gerektiğini savundu. Gültepe, ''Ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım'' dedi.

Milyonlarca sabit gelirli vatandaş, temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

İktidar kanadından ise asgari ücrete zam olmayacağına dair birçok farklı açıklamalar geliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe de ara zam tartışmalarına dahil oldu.

Bloomberg HT’ye konuşan TİM Başkanı Gültepe, maliyetleri bahane ederek ürünlere fahiş zam yapanların önüne geçilmesi gerektiğini söylerek, "Ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım" dedi.

Maliyetlerin düşmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe sözlerine şöyle devam etti,

“Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon, Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım.”

Emekliye de asgari ücretliye de zam yokEmekliye de asgari ücretliye de zam yokÇalışma Hayatı

 

Bloomberg

Etiketler ihracat mustafa gültepe asgari ücret
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