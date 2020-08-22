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  3. 22 Ağustos 2020 17:39

İsmail Saymaz: Kars kaşarının neyi yetmiyor?

Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal edeceğini duyan gazeteci İsmail Saymaz, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

İsmail Saymaz: Kars kaşarının neyi yetmiyor?
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Gazeteci İsmail Saymaz, hükümetin Venezuella’dan sıfır gümrükle peynirden pirince binlerce ton tarım ve gıda ürünü almak için karar çıkarmasına tepki gösterdi. 

Saymaz, "Kars kaşarının, Erzurum civilinin ve Ezine beyaz peynirinin neyi yetmiyor ki, ta Venezuela’dan peynir ithal ediyoruz? Çiftçilerimiz ve köylülerimiz üvey evlat mı?" dedi. 

NE OLMUŞTU? 

Türkiye, Venezüella’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithalatı yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun birkaç gün önce ziyaret ettiği Venezüella’dan ithal edilebilecek ürünler arasında taze peynirden pirince, yulaftan ayçiçeği tohumuna kadar çok sayıda ürün var.

Türkiye peynirden pirince binlerce ürün ithal edecek!Türkiye peynirden pirince binlerce ürün ithal edecek!

 

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ismail saymaz , peynir
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