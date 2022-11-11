İstanbul Havalimanı uçuş trafiğinde Avrupa'nın lideri oldu!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) kapsamlı değerlendirme raporu açıklandı. Rapora göre 3-9 Kasım 2022 döneminde İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 232 uçuş ile Londra ve Paris'i geçerek Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG) resmi internet sitesinden EUROCONTROL'ün 03-09 Kasım 2022 dönemine ilişkin hava trafik verilerini yayımlandı. Kapsamlı değerlendirme raporuna göre söz konusu dönemde Türkiye, günlük ortalama 2 bin 470 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) ise bu dönemde ortalama bin 248 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 2'nci sırada yer alırken, Alman havayolu şirketi Lufthansa ise bin 129 uçuş ile 3'ncü sırada yer aldı.

Londra ve Paris'i geride bıraktı

Bu yılın ilk 10 ayında 351 bin 465 uçak trafiği ile 53 milyon 546 bin yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı kasım ayında da Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor. EUROCONTROL'ün 3-9 Kasım 2022 dönemine ilişkin verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı 1 bin 157 uçuş ile Londra Heathrow ve bin 147 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.