Kafe ve restoranlardan alkışlı eylem kararı

Ankara Kafe-Restoran-Bar Çalışanları ve İşletmecileri Dayanışma Platformu eyleme hazırlanıyor. Platform, işletmelerinin aylardır kapalı olmasına ve destek alamayışlarına dikkat çekmek için her pazartesi ve her Cuma 18.30’dan 19.00’a kadar yarım saat ışıklarını açarak, alkışlı eylem yapacağını duyurdu. Platform, "Mekanlara ses/hes/hak ver! Kapatma ya da sahip çık" diyerek yetkililere seslendi.

"SESSİZ KALDIK, SABRETTİK, DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Koronavirüsle tedbirleri kapsamında sadece paket servis yapılmasına izin verilen kafe bar ve restoran işletme ve çalışanları, “Sessiz kaldık. Sabrettik ama dayanacak gücümüz kalmadı” dedi. Hükümetin destek yardımlarının “gerçeklikten” uzak olduğunu söyleyen işletme sahipleri ve çalışanları, “Aldığımız borçları başka borçlarla, çekebildiğimiz kredileri başka kredilerler kapatmaya başladık” diyerek açlık sınırına dayandıklarını belirtti.

"ALKIŞLI PROTESTO YAPACAĞIZ"

İşletme sahipleri ve çalışanlar yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“2020 yılında 117 gün kapalı kaldık. Açık kaldığımız günlerde de 248 gün saat kısıtlaması vardı. 2021 yılının ikinci ayına girdik. Sektörde kimimiz 11 aydır kimimiz 3 ila 6 aydır tamamen kapalıyız. Yardım adı altında yapılan destekler gerçekçilikten çok uzak kaldı. Ne açıldık ne de kapalıyken hakkımızı aldık. Birçok yerin açık olduğunu gördük. (AVM’ler, spor salonları oteller) 1 yılın sonunda artık hepimiz açlık sınırlarına dayandık. Aldığımız borçları başka borçlarla, çekebildiğimiz kredileri başka kredilerle kapatmaya başladık.

ALKIŞLI PROTESTO

Mağduriyetimize hak verilsin ve sesimiz duyulsun istiyoruz. Sessiz kaldık. Sabrettik ama dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimiz duyulana dek dükkanlarımızın başında her pazartesi ve her Cuma 18.30’dan 19.00’a kadar yarım saat ışıklarımızı açacağız. Kapı önünde tüm personellimizle alkışlı protesto yapacağız.

Biliyoruz ki toplum sağlığı her şeyden önemli ama birçok yer işletme kuruluş açıkken bizim kapalı olmamız ayrımcılığını kabul etmiyoruz.

Mekanlara ses/hes/hak ver!

Kapatma ya da sahip çık!"