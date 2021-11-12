Kalamış Yat Limanı’nın Koç’a devrine onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2,53 milyar lira bedelle devrine onay verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖİB ile ilgili cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreli işletme hakkının, yapılan ihalede 2,53 milyar lira bedelle en yüksek teklifi veren Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ’ye devri onaylandı.

Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.

Yat limanının özelleştirilmesiyle ilgili karar 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, bunun ardından Kadıköy belediyesi, mahalle sakinleri ve Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak itirazlar reddedilmişti. Danıştay da benzer yönde başvuruları reddetmişti. Son dönemde Kadıköy belediyesi yat limanının özelleştirilmek yerine kendilerine satılması yönünde kampanya başlatmış, ancak sonuç değişmemişti.

İhalenin ardından tepkisini dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını kaydetmişti.