KKM hesaplarında büyük düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutardaki gerileme serisi üçüncü haftada da sürdü. KKM büyüklüğü ise 8 Eylül itibarıyla 3,332 trilyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre KKM büyüklüğü 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 15,7 milyar lira geriledi.

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat hesaplarından TL mevduata dönüşüm hedefini açıkladığı 20 Ağustos gününden bu yana toplam gerileme ise 75,34 milyar liraya ulaştı. KKM hesapları, 25 Ağustos haftasında 40 milyar lira, 1 Eylül haftasında ise 20 milyar lira düşüş yaşamıştı.

Bankacılık sektörü kaynakları ise kur korumalı mevduat hesaplarından düşüşün Merkez Bankası’nın istediği seviyede olmadığına işaret etmiş, Resmi Gazete ile gelen yeni zorunlu karşılık kararını da piyasa uzmanları hem bu dönüşümü hızlandırmak hem de piyasada oluşan fazla likiditeyi çekmek açısından önemli bulmuştu.

KKM'den çıkış için bir yeni karar daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM’nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e yükseltildi.

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25’e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.