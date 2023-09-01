KKM hesaplarında dikkat çeken değişim

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar, TCMB'nin son adımı sonrasında 25 Ağustos ile biten haftada sekiz ay sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 405 milyar TL'den 3 trilyon 368,7, milyar TL'ye indi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 366 milyar TL'den 10 trilyon 349,7 milyar TL'ye yükselirken; mevduat 12 trilyon 987 milyar TL'den 12 trilyon 892,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 419 milyar TL'den 1 trilyon 434,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 865,3 milyar TL'den 890 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 172,3 milyar TL'den 172 milyar TL'ye indi.

Son olarak TCMB, 20 Ağustos tarihinde TL mevduatları artıracak, KKM’nin ise mevduat içerisindeki payını azaltacak yeni bir düzenlemeye gitmişti.

Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklikle, vadesi gelen KKM hesaplarının TL mevduata dönüştürülmesi hedefi getirilmişti.