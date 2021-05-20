Kripto para piyasası çakıldı: İşte en çok değer kaybeden coinler

Geçtiğimiz aylarda 61 bin dolar seviyelerini aşan Bitcoin, son birkaç gündür düşüş trendine girerken altcoin piyasası da bu düşüşten nasibini aldı.

Son zamanlarda birçok yatırımcının dikkatini çeken kripto para birimleri son birkaç gündür düşüş trendine girdi. Birkaç gün önce 2.3 trilyon doları aşan kripto para piyasasının büyüklüğü 24 saat içinde 1.35 trilyon dolara kadar geriledi. Elon Musk’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar sonrası başlayan Bitcoin düşüşünde, Tesla’nın BTC ile ödeme almayı durdurması ve Tesla’nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları etkili oldu.

KRİPTO PARA PİYASASINA ÇİN'DEN KÖTÜ HABER

Çin Merkez Bankası’nın finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladığını duyurması kripto para piyasasındaki düşüşü hızlandırdı. Sosyal medyada yayılan olumsuz haberler sert satışları da beraberinde getirdi.

Bitcoin’deki düşüş diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Son bir hafta da Bitcoin yüzde 22 civarında değer kaybederken Ethereum yüzde 35, Dogecoin ise yüzde 20 oranında değer kaybetti. Son 7 günde en fazla değer kaybeden kripto para ise yüzde 57 düşüşle Shiba oldu.