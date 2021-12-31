Kur korumalı TL mevduatı için ''faize helal belgesi'' hazırlatıldı

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran dövize karşı getirilen "kur korumalı TL mevduat hesabı" sistemi için Ziraat Katılım Bankası'nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi "İcazet Belgesi" hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık gecesi duyurduğu kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili katılım bankaları da harekete geçti.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Ziraat Katılım Bankası'nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi, kur korumalı TL mevduat hesapları için “İslami Finans İlke ve Esasları'na uygun görülmüştür” diyerek ‘İcazet Belgesi' verdi. “Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir” cümlesiyle son bulan ‘İcazet Belgesi', belgede imzası bulunan ilahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Kaya tarafından teyit edildi.

MASLAHATA UYGUN

Dövizin yükselişini engellemek için getirilen yeni sistemle ilgili “Kur Korumalı TL Katılım Hesabı İcazet Belgesi” düzenleyen Danışma Komitesi, yeni sisteme ‘helal' olarak kabul ettiği şu görüşü bildirdi: “Kur Korumalı TL Katılma Hesapları karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları'na uygun görülmüştür” denildi.









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