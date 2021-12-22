Kurdaki düşüşü etikete yansımatmayana ceza geliyor!

Prof. Dr. Rauf Karasu, dövizin düşüşüyle birlikte fiyat etiketlerinde indirime gidilmesi gerektiğini vurgulayarak; düşürmeyenler hakkında vatandaşın, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet etmesinin önemini vurguladı.

Döviz kurunun rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte her sektör, fiyat etiketlerinde vatandaşın cebini yakan zamma gitti. Erdoğan'ın Bakanlar toplantısı sonrası duyurduğu 'Döviz Endeksli Mevduat Hesabı' kararıyla kur sert bir düşüş yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, bu düşüş karşısında fiyat etiketlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasının suç olduğunu vurguladı.

KURDAKİ DÜŞÜŞÜ FİYATLARINA YANSITMAYAN İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI UYARISI

Prof. Dr. Karasu, kurdaki değişikliğe istinaden fiyatlar konusunda dikkatli olmaya çağırarak şu sözleri kaydetti:

"Vatandaşlar fiyatı düşürmeyen işletmeleri tespit ettiklerinde durumu Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayet etmeli. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da, 'Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz' hükmü yer alıyor.''

'10 BİN LİRADAN 100 BİN LİRAYA İDARİ PARA CEZASI'

Bu hükme aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesileceğini ve bunun uygulama yetkisinin de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na verildiğini vurgulayan Karasu, şunları söyledi:

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin Ek 19. maddesine göre, döviz kurundaki yükselişi gerekçe göstererek aşırı fiyat artışı yapan işletmeler kurlar düştüğü halde fiyatlarını düşürmezse yüksek idari para cezası ödemek zorunda kalabilir. Zira bu artışları artık kur artışı ile izah edemeyeceklerdir. Bu mallarını yüksek fiyatla satmaya devam etmeleri halinde haksız bir fiyat uygulamış olurlar.

FİYAT DÜŞÜRMEYENE CEZA ARTIRILMALI

Karasu, haksız olarak fiyatları fahiş biçimde artıranlara uygulanacak cezaların, fiyat artışının nedeni ortadan kalktığı yani kurlar ve maliyetler düştüğü halde fiyatları buna uygun şekilde düşürmeyenlere de verilebileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Fiyatları düşürmeyenlere mevcut kanuna göre 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilir. Meclise sunulan kanun değişikliği teklifinde stokçulara verilen cezaların artırılması öngörülürken, haksız fiyat uygulayanlara verilecek cezalar artırılmamakta. Caydırıcı olması açısından fahiş fiyat artışı yapanlar veya kur ve maliyetlerin düşmesine paralel olarak fiyat düşürmesi gerekirken düşürmeyenlere verilecek cezanın da artırılması gerekir. Meclis'e sunulan teklif bu yönde değiştirilmelidir."