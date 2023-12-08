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Kurye sektörüne düzenleme yolda: ''30 dakikada kapında'' sözü tarih oluyor

Kurye sektörüne düzenleme yolda: ''30 dakikada kapında'' sözü tarih oluyor
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Ulaştırma Bakanlığı, kuryelerle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre, ürünler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak.

Sayıları ve trafikte etkinliği hızla artan kuryelik mesleğiyle ilgili̇ yeni̇ düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığı kuryelerle ilgili yeni bir taslak hazırladı.

SÜRE TAAHHÜDÜ KALKACAK

Taslakta en dikkat çeken ayrıntı "30 dakikada kapıda" gibi gönderim süreleriyle ilgili madde. Kuryeler teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.  

MOTOSİKLETLERE YAŞ SINIRI

Taslakta kurye araçlarıyla ilgili de yenilik yer alıyor. Kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.  

FİRMA KORUYUCU EKİPMAN SAĞLAYACAK

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.  

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.   

NTV

Etiketler kurye düzenleme sipariş teslim süresi
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