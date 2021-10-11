Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: ''Enflasyondaki yükseliş geçici''

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ''Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir'' dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir. Kamu ve hanehalkı borçluluğunda olumlu ayrışıyoruz. önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödenmesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde.

Dış talep ihracatı olumlu etkilemeye devam edecek. Aşılama küresel ekonomik toparlanmayı destekliyor. Normalleşme ile sektörler genelinde güven artıyor.

YIL SONU İÇİN YÜZDE 9,4'LÜK KREDİ BÜYÜMESİ

Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre %6,9 seviyesinde, eğilim yıl sonu için %9,4'lük kredi büyümesi.

"SANAYİDE İSTİHDAM GÜÇLÜ SEYREDİYOR"

Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor. Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamaların belirgin altında.

Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürüyor. Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 123,5 MİLYAR DOLAR

Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. MB rezervleri istikrar kazandı, güçlü artış gösteriyor. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

Enflasyonda son dönemdeki artışta gıda ve enerji grupları etkili oldu.

İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.